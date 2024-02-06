Partai Perindo Bersama TPN Ganjar-Mahfud Gelar Bazar Sembako Murah di Jakbar

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar acara tebus sembako murah sekaligus memberikan asuransi bagi masyarakat di wilayah Kembangan Jakarta Barat, Selasa (6/2/2024)

Calon Legislatif DPRD DKI Dapil 10 Jakbar dari Partai Perindo, Antonius Hartanto mengatakan bazar sembako murah tersebut dilaksanakan dalam merespons harga sembako di pasar yang belakangan tengah mengalami kenaikan. Bazar sembako murah ini diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pangannya.

"Ke depannya saya akan lebih jeli untuk melihat kebutuhan masyarakat di sini, dan kita harus benar benar bisa mengeksekusi keluhan warga disini," Selasa (6/2/2024).

Selain bazar murah, Partai Perindo bersama TPN Ganjar - Mahfud juga memberikan asuransi kecelakaan dan kematian kepada 500 orang warga di kembangan, Jakarta Barat. Harapannya pemberian asuransi bisa memberikan proteksi kepada masyarakat untuk jaminan kecelakaan dan kematian.

"Salah satu masalah di dapil saya ini dari segi kesehatan mereka memang sudah mendapatkan pelayanan dari BPJS, tapi memang masih banyak yang belum puas, maka kita berikan asuransi ini," lanjutnya.