Jika Terpilih, Warga Kramat Pela Harap Liliana Tanoesoedibjo Bantu UMKM Lebih Maju

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:18 WIB
JAKARTA - Salah seorang warga Kramat Pela, Ira Sofia berharap apabila Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo berhasil masuk ke parlemen, bisa membantu UMKM agar bisa lebih maju lagi.

Dikatakan Ira, dengan posisinya yang memiliki usaha laundry kecil-kecilan, ia berharap Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu bisa membantu memberinya modal.

"(Berharap) bisa bantu UMKM lebih maju lagi, kaya saya kan ada bisnis laundry, ya berharap bisa dikasih bantuan modal gitu hehe," jelasnya ketika ditemui di lokasi Kampanye Partai Perindo di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, Ira juga berharap para caleg Partai Perindo bisa membantunya untuk memiliki kios laundry sendiri. Pasanya saat ini, usaha yang dijalankannya itu masih gabung dengan rumah kontrakannya.

"Kalau bisa mau punya kios laundry sendiri. saat ini sebulan dapat 9 sampai 10 juta tapi juga tidak menentu. Makanya berharap bisa naik lagi dengan saya bisa punya kios deh karena sekarang masih di rumah kontrakan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
