Hary Tanoe Dinilai Sosok yang Berwibawa dan Mau Terjun ke Masyarakat Bawah

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo dinilai sebagai sosok yang berwibawa dan berkharismatik. Demikian diungkapkan oleh Nunung, salah seorang warga yang mengikuti kegiatan kampanye Partai Perindo di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini Selasa (6/2/2024).

"Pak Hary Tanoe itu saya menilainya sebagai sosok yang berwibawa, memiliki kharismatik, dan paling penting mau turun ke masyarakat ga pilah-pilih," jelas Nunung kepada MNC Portal Indonesia.

Nunung juga menganggap bahwa Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sebagai Partai yang suka membantu masyarakat bawah.

Oleh karena itu ia menilai Hary Tanoe, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo, dan Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Effendi Syahputra sebagai sosok yang suka membantu masyarakat bawah.

"(Mereka itu) bener-bener mah membantu masyarakat Indonesia biar lebih maju, karena mau terjun langsung ke masyarakat bawah seperti pada kegiatan ini," imbuhnya.

Nunung juga berharap jika Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa masuk parlemen.

"Harapannya kalau mereka terpilih maka bisa membantu masyarakat yang susah dan bisa mensejahterakan masyarakat juga," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)