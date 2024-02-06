Tragis! Kecelakaan Maut di Lombok Tewaskan 3 Orang, Salah Satunya Wanita Hamil

SELONG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Labuhan Lombok - Mataram, tepatnya di Dusun Kebon Pancor ,Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Akibat peristiwa ini, tiga orang tewas dan satu kritis. Tiga orang tewas itu diantaranya seorang ibu hamil dan anaknya yang baru berusia 7 tahun. Sementara korban luka parah dilarikan ke RSUP NTB.

Kasi Humas Polres Lombok Timur Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, kejadian ini berawal dari pengendara Honda Beat Nopol DR 4563 YO yang dibawa Lalu Zulhadi (40) membonceng istrinya Baiq Mariani (35) dan anaknya Azlin (7).

Dari arah berlawanan, yaitu dari arah Sikur menuju Mataram, melaju sebuah motor Suzuki Satria FU tanpa nopol dikendarai Burhanuddin (26).

"Mereka datang dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan yang tidak bisa di hindari oleh kedua belah pihak,"ungkapnya.