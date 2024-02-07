Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo DIY Anton Supriyadi Minta Warga Tolak Politik Uang

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |02:57 WIB
Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo DIY Anton Supriyadi Minta Warga Tolak Politik Uang
A
A
A

YOGYAKARTA - Caleg Partai Perindo Provinsi DIY Dapil Gunungkidul Anton Supriyadi meminta kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan politik uang saat menentukan pilihan di Pemilu 2024 yang akan datang. Ia menyarankan kepada warga untuk memilih caleg yang bersih dari praktik bagi-bagi uang.

Hal itu dia sampaikan saat acara bazar minyak goreng murah dan sosialisasi visi misi caleg Perindo di Dusun Karangnongko, Kaliurang Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Gunungkidul, Selasa (06/02/2024).

Dihadapan ratusan warga, Anton mengimbau masyarakat untuk mencoblos caleg khususnya dari Partai Perindo. Sebab, kata dia, caleg-caleg dari Partai Perindo diyakini tidak akan melakukan praktik politik uang.

"Contohnya seperti saya, saya itu tidak punya uang. Saya nyaleg hanya modal doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama sekali tidak memberikan uang. Makanya, saya berpesan kepada masyarakat untuk memilih caleg yang bersih, seperti caleg-caleg dari Partai Perindo," ungkapnya.

Anton yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul itu meyakini apabila masyarakat memilih caleg karena uang, maka praktik korupsi akan semakin merajalela.

"Tidak mungkin kalau bagi-bagi uang setelah jadi anggota dewan tidak cari balik modal. Solusinya, agar praktik korupsi itu berkurang, ya pilih dan jadikan caleg yang bersih dari politik uang," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
