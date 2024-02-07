Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Gunungkidul: Bukti Nyata Bantu Warga

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |03:00 WIB
Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Gunungkidul: Bukti Nyata Bantu Warga
A
A
A

YOGYAKARTA - Caleg Partai Perindo Kabupaten Gunungkidul menggelar bazar minyak goreng murah Selasa (06/02/2024). Kegiatan bazar ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu kebutuhan warga.

Bazar minyak goreng murah itu dilaksanakan di dua tempat yaitu di rumah Ketua DPC sekaligus caleg Perindo Gunungkidul Filipus Suparno di Dusun Karangnongko, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari dan di Dusun Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Perindo DIY yang juga sebagai caleg Perindo DPR RI Dapil DIY Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo dan Ketua DPD Perindo Gunungkidul sekaligus caleg Perindo Provinsi DIY Anton Supriyadi.

Ada sebanyak 600 liter minyak goreng yang disediakan untuk warga dengan harga Rp 5 ribu. Masyarakat pun cukup antusias dengan kegiatan tersebut. Terbukti, baru 30 menit digelar, ratusan minyak goreng itu ludes dibagikan kepada warga.

Dalam kesempatan itu, Filipus Suparno mengatakan bahwa bazar minyak goreng murah ini menjadi bukti nyata kehadiran partai dalam membantu masyarakat. Menurutnya, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan.

"Ini adalah simbol Partai Perindo ingin memberikan kemudahan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, di pedesaan khususnya. Partai Perindo komitmen membantu UMKM yang selama ini didengungkan oleh negara bahkan pemerintah daerah, sehingga kita harus mewujudkan," kata dia disela-sela acara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement