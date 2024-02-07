Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Gunungkidul: Bukti Nyata Bantu Warga

YOGYAKARTA - Caleg Partai Perindo Kabupaten Gunungkidul menggelar bazar minyak goreng murah Selasa (06/02/2024). Kegiatan bazar ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu kebutuhan warga.

Bazar minyak goreng murah itu dilaksanakan di dua tempat yaitu di rumah Ketua DPC sekaligus caleg Perindo Gunungkidul Filipus Suparno di Dusun Karangnongko, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari dan di Dusun Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Perindo DIY yang juga sebagai caleg Perindo DPR RI Dapil DIY Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo dan Ketua DPD Perindo Gunungkidul sekaligus caleg Perindo Provinsi DIY Anton Supriyadi.

Ada sebanyak 600 liter minyak goreng yang disediakan untuk warga dengan harga Rp 5 ribu. Masyarakat pun cukup antusias dengan kegiatan tersebut. Terbukti, baru 30 menit digelar, ratusan minyak goreng itu ludes dibagikan kepada warga.

Dalam kesempatan itu, Filipus Suparno mengatakan bahwa bazar minyak goreng murah ini menjadi bukti nyata kehadiran partai dalam membantu masyarakat. Menurutnya, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan.

"Ini adalah simbol Partai Perindo ingin memberikan kemudahan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, di pedesaan khususnya. Partai Perindo komitmen membantu UMKM yang selama ini didengungkan oleh negara bahkan pemerintah daerah, sehingga kita harus mewujudkan," kata dia disela-sela acara.