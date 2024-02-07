Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ketua RW : Ini Sangat Bermanfaat

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:24 WIB
Perindo Gelar Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ketua RW : Ini Sangat Bermanfaat
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua RW 07 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan, Naryono (70) mengatakan warganya sangat antusias menyambut baik kedatangan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Kehadiran HT dan Liliana Tanoesoedibjo itu dalam rangka menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Partai Perindo di Jalan Gang Trijaya VI RT.13/RW.07 Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

"Kehadiran partai perindo hari ini di RT.13/RW.07 Tebet Barat sangat antusias dan betul-betul sangat menyambut baik kehadirannya untuk masyarakat," ujar Naryono kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Tak cuma itu, Naryono mendoakan caleg-caleg partai perindo itu salah satunya dapat tembus ke Senayan nantinya. Namun sebagai ketua RW, ia juga berharap agar caleg-caleg itu selalu membantu warganya.

"Ini sangat bermanfaat untuk kami mudah-mudahan bapak Hary Tanoesoedibjo tidak salah memilih caleg-calegnya untuk tembus ke Senayan," jelas Naryono.

"Harapan kami kedepannya caleg-caleg khususnya dapil sini bisa membantu disini khususnya di daerah ini," tambahnya.

Lebih lanjut Naryono menambahkan bahwa sebagian masyarakatnya memang kebanyakan UMKM, maka ia berharap agar partai perindo mampu memfasilitasi gerobak untuk membantu perkembangan UMKM-UMKN.

"Warga kami adalah pedagang seperti gerobak jadi harapan kami supaya bisa membantu gerobak," tutur Naryono.

Halaman:
1 2
      
