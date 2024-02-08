Caleg Perindo Djoni Toat Gelar Sosialisasi Pencoblosan dan Bazar Minyak Murah di Cibiru Bandung

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi menggelar sosialisasi dan bazar murah minyak goreng di Jalan Manglayang 1 No 15, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kamis (8/2/2024).

Kegiatan ini sukses disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang didominasi para emak-emak yang hadir dalam acara tersebut.

Mereka berburu minyak goreng murah yang disediakan dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Djoni mengatakan, ini merupakan kegiatan sosialisasi dan bazar minyak murah menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

BACA JUGA: Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Resmikan Puskestren di Karawang

"Ini kegiatan menjelang pencoblosan 14 Februari, saya Djoni Toat Caleg DPR RI didampingi oleh Pak Awang Kelana melakukan sosialisasi di Kecamatan Cibiru, sekaligus tebus murah minyak," ucap Djoni saat ditemui di lokasi acara.

Djoni menargetkan, sebanyak 200 masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan ini.

"Target 200 masyarakat sekitar," ujarya.