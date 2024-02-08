Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Minyak Goreng Murah, Warga Cibiru Bandung Doakan Perindo Menang di Pemilu

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:03 WIB
Dapat Minyak Goreng Murah, Warga Cibiru Bandung Doakan Perindo Menang di Pemilu
BANDUNG - Ratusan warga di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung tampak senang mengikuti kegiatan sosialisasi dan bazar murah minyak goreng yang digelar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi.

Salah satu warga, Wawan mengaku bahagia, bisa mendapatkan minyak murah gratis dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Alhamdulillah bisa beli minyak murah juga dari Pak Djoni, Kang Awang Partai Perindo," ucap Wawan, Kamis (8/2/2024).

Wawan juga mengucapkan terima kasih kepada Djoni Toat dan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu karena sudah rela datang jauh-jauh ke wilayahnya.

"Hatur nuhun pisan ka Pak Djoni sareng Partai Perindo udah jauh-jauh ke sini," ungkapnya.

