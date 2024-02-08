Caleg Perindo Djoni Toat Ajak Masyarakat Cerdas Memilih Calon Pemimpin

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi mengimbau masyarakat tidak golput pada Pemilu 2024.

Imbauan itu disampaikan Djoni Toat dalam kegiatanan sosialisasi dan bazar murah minyak goreng di Jalan Manglayang 1 No 15, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kamis (8/2/2024).

"Himbauan kami kepada masyarakat agar jangan golput tanggal 14 Februari nanti ke TPS masing-masing," ucap Djoni saat ditemui di lokasi acara.

Selain itu, Djoni Toat juga mengajak masyarakat untuk memilih calon pimpinan bangsa dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Tentunya pilih kami yang sedang berikhtiar untuk bisa memilih Partai Perindo," ungkapnya.