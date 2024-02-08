Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beri Arahan pada PPK, Polres Rohul Paparkan TPS Rawan Kecurangan di Pemilu 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:20 WIB
Beri Arahan pada PPK, Polres Rohul Paparkan TPS Rawan Kecurangan di Pemilu 2024
Polres Rohul beri arahan pada PPK (Foto: Dok)
A
A
A

ROKAN HULU - Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu (Rohul), Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Bunyamin, memberikan arahan kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Rohul, untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Arahan tersebut diberikan Kasat Intelkam Poltes Rohul AKP Bunyamin, saat kegiatan Bimtek Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan perolehan kursi serta calon terpilih dalam Pemilu serentak, Hotel Gelora Bhakti, Rabu 7 Februari 2024 siang.

Dalam arahannya, Kasat Intelkam Poltes Rohul AKP Bunyamin memaparkan bahwa, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terjadi kecurangan berada area perusahaan, daerah rawan banjir dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu, Polres Rohul mengharapkan PPK se-Kabupaten Rohul melaksanakan kegiatan yang Profesional dan tidak adanya kepentingan politik. Kemudian, Kasat Intelkam Poltes Rohul AKP Bunyamin berpesan, aabila terjadi kendala atau hambatan pada saat pendistribusian logistik agar segera berkoordinasi dengan pihak terkait.

Halaman:
1 2
      
