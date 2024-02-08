Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesta Rakyat di Klaten, Ganjar Titip Pesan Khusus kepada Ribuan Pendukungnya

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |12:49 WIB
Pesta Rakyat di Klaten, Ganjar Titip Pesan Khusus kepada Ribuan Pendukungnya
Ganjar Pranowo pesta rakyat di Klaten, Jawa Tengah (Foto: Dok)
A
A
A

 

KLATEN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo-yang juga diusung oleh Partai Perindo, membawa pesan baik dan damai saat menghadiri acara Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar Sahabat Ganjar, di Lapangan Merdeka, Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Saya mau titip pesan kepada warga Klaten dan sekitarnya untuk menjaga kekompakkan. Pesan berikutnya, tegak lurus dan gunakan hak pilih dengan bebas, tanpa takut ditekan siapa pun,” ujar Ganjar, di lokasi, Rabu (7/2/2024).

Ganjar juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Datang ke TPS gunakan hak pilihnya ya. Kemudian yang pelajar mana? Kalau sudah belajar jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua,” sambung Ganjar.

Sementara, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Jenderal (Purn) Andika Perkasa menitipkan pasangan Capres Cawapres nomor urut tiga kepada ribuan masyarakat yang hadir.

“Sampai ketemu di 14 Februari, titip Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Salam metal (menang total),” kata Andika.

Pada kesempatan ini, Ganjar juga meminta ribuan masyarakat yang hadir untuk bersama-sama belajar bahasa isyarat “I Love You” yang biasanya digunakan oleh para disabilitas tuli. Hal ini pun diikuti secara kompak dan saksama.

Wujudkan Kerja Mudah, Pangan Murah

Dalam rangkaian kampanyenya, Ganjar Pranowo juga terus menegaskan komitmen dan janji untuk mendorong agar masyarakat mudah mendapatkan pekerjaan yakni dengan memperluas lapangan kerja. Strategi jitunya dengan meramu sejumlah persiapan matang, termasuk peningkatan di sektor pendidikan hingga usaha.

"Saya kira lapangan kerja menjadi isu utama, maka kemudian SDM mesti kita siapkan dan itulah yang menjadi PR besar Ganjar-Mahfud," urai alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement