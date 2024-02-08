Pesta Rakyat di Klaten, Ganjar Titip Pesan Khusus kepada Ribuan Pendukungnya

KLATEN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo-yang juga diusung oleh Partai Perindo, membawa pesan baik dan damai saat menghadiri acara Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar Sahabat Ganjar, di Lapangan Merdeka, Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Saya mau titip pesan kepada warga Klaten dan sekitarnya untuk menjaga kekompakkan. Pesan berikutnya, tegak lurus dan gunakan hak pilih dengan bebas, tanpa takut ditekan siapa pun,” ujar Ganjar, di lokasi, Rabu (7/2/2024).

Ganjar juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Datang ke TPS gunakan hak pilihnya ya. Kemudian yang pelajar mana? Kalau sudah belajar jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua,” sambung Ganjar.

Sementara, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Jenderal (Purn) Andika Perkasa menitipkan pasangan Capres Cawapres nomor urut tiga kepada ribuan masyarakat yang hadir.

“Sampai ketemu di 14 Februari, titip Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Salam metal (menang total),” kata Andika.

Pada kesempatan ini, Ganjar juga meminta ribuan masyarakat yang hadir untuk bersama-sama belajar bahasa isyarat “I Love You” yang biasanya digunakan oleh para disabilitas tuli. Hal ini pun diikuti secara kompak dan saksama.

Wujudkan Kerja Mudah, Pangan Murah

Dalam rangkaian kampanyenya, Ganjar Pranowo juga terus menegaskan komitmen dan janji untuk mendorong agar masyarakat mudah mendapatkan pekerjaan yakni dengan memperluas lapangan kerja. Strategi jitunya dengan meramu sejumlah persiapan matang, termasuk peningkatan di sektor pendidikan hingga usaha.

"Saya kira lapangan kerja menjadi isu utama, maka kemudian SDM mesti kita siapkan dan itulah yang menjadi PR besar Ganjar-Mahfud," urai alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.