Ganjar Berikan Jaket Bomber yang Dipakai saat Terjun Payung untuk Mashudi si 'Banteng'

BANYUWANGI - Aksi heroik dilakukan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang terjun dari helikopter dan terjun payung ke lokasi kampanye Hajatan Rakyat Banyuwangi, di Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Ganjar naik helikopter divisualisasikan di dalam sebuah video, dengan memakai jaket bomber berwarna hijau khas. Tepat sebelum terjun, Ganjar melirik ke layar depan smartphonenya, di mana foto dirinya bersama istri, Siti Atikoh Supriyanti dan anak Alam Ganjar terpampang.

Ganjar lalu memberikan tanda siap kepada awak helikopter dengan menunjukkan tiga jarinya. Awak helikopter membuka pintu, dan Ganjar terjun. Payung yang membawanya mengarah ke sekitar lokasi Hajatan Rakyat di Lapangan RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Puluhan ribu massa sudah menunggu bersama petinggi seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibyo, Yenny Wahid, Puan Maharani, dan lain-lain.

Di sana, Cawapresnya Mahfud MD juga sudah menunggu. Usai mendarat, Ganjar diaambut barisan yang mengawalnya ke lokasi acara. Mahfud sudah menunggu di bibir panggung, Ganjar mendatanginya, bersalaman dan lalu berpelukan. Keduanya mantap melangkah maju ke tengah panggung.

Sorakan dari puluhan ribu massa yang menunggu sontak terdengar riuh menyambut keduanya.