Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Berikan Jaket Bomber yang Dipakai saat Terjun Payung untuk Mashudi si 'Banteng'

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:52 WIB
Ganjar Berikan Jaket Bomber yang Dipakai saat Terjun Payung untuk Mashudi si 'Banteng'
Ganjar Pranowo (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

 

BANYUWANGI - Aksi heroik dilakukan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang terjun dari helikopter dan terjun payung ke lokasi kampanye Hajatan Rakyat Banyuwangi, di Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Ganjar naik helikopter divisualisasikan di dalam sebuah video, dengan memakai jaket bomber berwarna hijau khas. Tepat sebelum terjun, Ganjar melirik ke layar depan smartphonenya, di mana foto dirinya bersama istri, Siti Atikoh Supriyanti dan anak Alam Ganjar terpampang.

Ganjar lalu memberikan tanda siap kepada awak helikopter dengan menunjukkan tiga jarinya. Awak helikopter membuka pintu, dan Ganjar terjun. Payung yang membawanya mengarah ke sekitar lokasi Hajatan Rakyat di Lapangan RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Puluhan ribu massa sudah menunggu bersama petinggi seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibyo, Yenny Wahid, Puan Maharani, dan lain-lain.

Di sana, Cawapresnya Mahfud MD juga sudah menunggu. Usai mendarat, Ganjar diaambut barisan yang mengawalnya ke lokasi acara. Mahfud sudah menunggu di bibir panggung, Ganjar mendatanginya, bersalaman dan lalu berpelukan. Keduanya mantap melangkah maju ke tengah panggung.

Sorakan dari puluhan ribu massa yang menunggu sontak terdengar riuh menyambut keduanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement