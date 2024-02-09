Tanah Longsor di Banjarnegara, BNPB: 128 Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1 orang luka ringan serta 37 KK atau 128 jiwa terdampak dan mengungsi akibat bencana tanah longsor melanda dusun Sigadung, Desa Kalitlaga, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa (6/2).

Diketahui, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lebih dari dua jam pukul 01.30 WIB. “Selain itu kejadian longsor mengakibatkan kerugian materil sebanyak 13 rumah rusak, 18 rumah berisiko terkena longsoran, 1 masjid rusak dan 2 unit kandang hewan rusak,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (9/2/2024).

Sementara itu informasi Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara, Mimid kondisi pengungsi masih bertahan di pengungsian karena kondisi akses jalan serta rumah warga mengalami kerusakan.

“Penanganan tanah longsor tim gabungan melakukan pertolongan, evakuasi, serta pendataan. Untuk penanganan pengungsi BPBD bersama, Dinsos, dan PMI memberikan bantuan logistik ke titik-titik pengungsi dan mendirikan pos Kesehatan. Kondisi hujan lebat menjadi kendala dalam evakuasi korban yang terkena longsor,” ujar Mimid.