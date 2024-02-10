Caleg Perindo Sofyan Janji Buka Klinik Gratis ke Warga Depok jika Terpilih

DEPOK — Caleg DPRD Kota Depok Dapil IV Sukmajaya dari Partai Perindo, Dr. Muhamad Sofyan menggelar sunat massal gratis di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat dalam kampanye akbar terakhirnya. Agenda sunatan ini dipilih oleh Sofyan lantatan dirinya mengetahui banyak anak-anak di Depok yang membutuhkan.

“Karena sangat dibutuhkan sekali sunatan massal. Tidak banyak orangtua mampu menyunat anaknya. Maka Perindo memberikan sunatan masal supaya anak-anak juga bisa teratasi dan orangtua senang,” kata Sofyan saat ditemui di Lapangan Kota Merdeka, Sabtu (10/2/2024).

Dalam kesempatan ini, Sofyan memilih untuk menggunakan teknis sunat menggunakan laser. Teknik tersebut ia pilih lantaran dangat simple dan praktis.

“Sunat massal menggunakan laser agar lebih simple dan lebih cepat pengerjaannya. Saat ini sudah ada 50 peserta yang daftar,” ucap Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan menyampaikan apa yang dilakukan olehnya ini merupakan salah satu bentuk konsistensi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera dalam bidang kesehatan. Nantinya, jika terpilih untuk menjadi wakil rakyat Depok, Sofyan bersama partai Perindo akan membangun klinik gratis. Tentunya akan ada juga sunatan gratis.