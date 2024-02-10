Caleg Jeannie Latumahina Hadiri Pengajian Isra Mi'raj, Perindo Dapat Dukungan Jamaah

KEDIRI - Beragam cara dilakukan calon wakil rakyat untuk mengambil hati kelompok pemilih Pemilu 14 Februari 2024 nanti. Seperti halnya yang dilakukan para Caleg dari Partai Perindo dengan menghadiri pengajian Majelis Ta’lim Miftahul Jannah di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.

Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2 dari Partai Perindo, Jeannie Latumahina bersama Caleg DPRD Jawa Timur, Ryan Yosep Tampubolon menghadiri pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi’raj di Mushola Al Hidayah, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.

Jeannie Latumahina, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2 mengatakan, kedatangannya adalah menghadiri undangan dari Gus Ubaidillah, pengasuh Majelis Ta’lim Miftahul Jannah dalam pengajian peringatan Isra Mi’raj.

Dalam kesempatan tersebut, para Caleg Perindo juga didoakan agar menang dalam pemilu nanti dan silaturahmi ini akan tetap terjalin.