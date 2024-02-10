Tragis! Wanita Lansia Ditemukan Tewas Membusuk saat Dijenguk Anaknya

KOLAKA - Seorang lansia bernama Asia (54), warga Jalan Bandeng, Kompleks BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya pada 10.40 Wita, Jumat (9/1/2024).

Jasadnya telah digerogoti ulat dan membusuk saat dijumpai anaknya putrinya yang datang membesuk.

Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan, wanita lansia itu merupakan seorang pedagang yang tinggal sendiri di rumah kontrakannya di Jalan Bendeng. Tubuhnya sudah membengkak dan diperkirakan sudah meninggal sejak tiga hari lalu.

"Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun harta benda yang hilang. Diduga meninggal akibat sakit," ujarnya kepada MNC Portal.

Kronologi kabar kematian Asia bermula di saat anak korban bernama Asriani yang menetap di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) datang menjenguk. Ia ke Kolaka lantaran sudah tiga hari handphone ibunya tidak bisa dihubungi (non aktif).