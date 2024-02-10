Ganjar Ajak Ratusan Ribu Warga Heningkan Cipta untuk Seniman Solo Subono

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berduka. Seorang seniman Solo bernama Blacius Subono meninggal dunia saat pentas di acara kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Sabtu (10/2/2024).

Subono meninggal dunia saat pentas Wayang Orang di depan Balai Kota Surakarta. Saat itu, Subono tampil memerankan karakter Semar dan tampil keren di hadapan Ganjar-Mahfud.

Namun di akhir acara, Subono yang berdiri tepat di belakang Ganjar Pranowo roboh, sempat seperti bersandar pada lelaki berambut putih yang ada di hadapannya. Ketika itu petugas langsung membopongnya ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit.

Namun, ternyata nyawanya sudah tidak dapat terselamatkan lagi, Subono meninggal dunia. Kekadian tersebut tentu menyisakan duka untuk Ganjar dan Mahfud. Seniman yang mengirinya harus berpulang pada Yang Maha Kuasa.

"Hari ini saya merasa terpukul karena tadi salah satu aktor yang memerankan Semar hari ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Innalillahiwainnailaihirojiun, kita semua berduka atas kepergian beliau," ucap Ganjar saat hadir dalam Hajatan Rakyat di Kota Semarang.

Untuk itu, Ganjar mengajak ratusan ribu warga yang hadir dalam kampanye itu untuk menundukkan kepala sejenak. Ganjar mengajak para relawan dan pendukungnya mengheningkan cipta dan mendoakan almarhum Subono.

"Saya mau kita semua berdoa memohon pada Allah SWT, semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai," ucap Ganjar memimpin doa.