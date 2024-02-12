Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bimtek dan Pembekalan Saksi Pemilu 2024 di Makassar

Yoel Yusvin , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:30 WIB
Perindo Gelar Bimtek dan Pembekalan Saksi Pemilu 2024 di Makassar
MAKASSAR – Partai Perindo menggelar bimbingan teknis dan pelatihan bagi saksi Partai Perindo yang nantinya bertugas di TPS saat pencoblosan Pemilu 2024. Hal ini bertujuan agar seluruh saksi dapat mengamankan suara Perindo dan mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Bimtek dan pelatihan saksi tersebut digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan bersama DPD Partai Perindo Kota Makassar di Kantor DPW Partai Perindo Sulsel di Makassar, Kamis (8/2/2024).

Bimbingan teknis dan pelatihan ini agar seluruh saksi dapat memahami tugas dalam mengawal dan mengamankan suara Partai Perindo di setiap TPS.

Instruktur saksi sangat penting mengingat saksi peserta pemilu merupakan saksi dari partai politik atau peserta pemilu yang mendapat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan.

Ketua DPW Perinso Sulsel yang juga caleg DPRD Sulsel dapil 1 Makassar B, Sanusi Ramadhan mengatakan bahwa seluruh saksi dipastikan telah memahami fungsi dan tugasnya lewat bimtek dan pelatihan, sehingga saat hari pencoblosan nanti tidak ditemukan adanya kendala.

Adapun peran saksi pemilu di antaranya memastikan hak-hak peserta pemilu tidak dilanggar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu/ memastikan hasil perolehan suara peserta pemilu, melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS dan mencegah terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara.

(Salman Mardira)

      
