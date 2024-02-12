Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina: 60 Orang Tewas dalam Serangan Udara Israel di Rafah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:13 WIB
Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina: 60 Orang Tewas dalam Serangan Udara Israel di Rafah
60 orang tewas dalam serangan udara Israel ke Rafah (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

RAFAH - Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) pada Senin (12/2/2024) pagi mengatakan lebih dari 60 orang tewas dalam serangan udara Israel di kota Rafah di Gaza selatan.

CNN tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.

PRCS mengatakan kota tersebut, tempat lebih dari separuh penduduk Gaza mencari perlindungan, mengalami penargetan intensif oleh pesawat tempur dan serangan udara.

Helikopter juga menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasannya. Rafah terletak di dekat perbatasan Gaza dengan Mesir.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi pada Senin (11/2/2024) bahwa mereka melakukan serangkaian seranganterhadap sasaran di daerah Shaboura, sebuah distrik di Rafah, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan telah selesai.

Menurut pemerintah kota Rafah, sebuah masjid di Shaboura termasuk di antara sasaran serangan Israel,

Saluran televisi yang dikelola Hamas, Al-Aqsa, melaporkan dua masjid menjadi sasaran serta 14 rumah di berbagai wilayah Rafah pada Senin (11/2/2024).

Direktur Rumah Sakit Abu Yousef Al-Najjar mengatakan fasilitas medis di Rafah tidak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel.

Menurut PRCS, orang-orang terjebak di bawah reruntuhan dan masih banyak pesawat tempur di langit Rafah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement