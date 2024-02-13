Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah di Korea Utara Ada Pemilu?

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |18:17 WIB
Apakah di Korea Utara Ada Pemilu?
Apakah di Korea Utara ada pemilu? (Foto: Yonhap News)
KORUT - Di negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi metode utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

Di tahun 2024, pemilu banyak digelar di berbagai negara di dunia. Sepanjang tahun, pemilu skala besar maupun kecil dilakukan sekitar 70 negara.

Yang menjadi tanda tanya besar, apakah di Korea Utara (Korut) mengadakan pemilu? Mengingat sistem politik yang diterapkan yakni berbasis kediktatoran, yang dilakukan selama beberapa dekade.

Mengutip sumber lain, Korut mengadakan pemilu setiap empat hingga lima tahun sekali. Pemilu diadakan untuk Majelis Rakyat Tertinggi, badan legislatif nasional Korut.

Kritikus berpendapat bahwa pemilu yang diadakan di Korut kurang kompetitif, dan pemerintah dianggap dapat mengklaim legitimasi dengan mudah.

Isi dan prosedur pemilu di Korut berbeda dengan sistem yang dilakukan perwakilan demokrasi liberal. Melansir KBS World, Korut memilih delegasi ke Majelis Rakyat Tertinggi, sejajar dengan Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel).

Pendiri rezim Korut, Kim Il-sung bersama dengan puteranya, Kim Jong-il mencalonkan diri di majelis, dan menjadi delegasi di badan legislatif.

Pemimpin Korut saat ini, Kim Jong-un menduduki jabatan yang sama pada awal masa jabatannya. Di Korut, seluruh pekerja baik petani, tentara, akan menjalankan kedaulatannya melalui pemilu.

Melalui pemilu, Korut memilih delegasi ke Majelis Rakyat di setiap tingkat. Majelis Rakyat memiliki Majelis Rakyat Tertinggi dan Majelis Rakyat Lokal. Disimpulkan bahwa Korut juga melaksanakan pemilu lokal.

