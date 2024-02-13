Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Heboh! Seorang Warga Dikejar Sosok Misterius di Dalam Hutan hingga Hilang 9 Hari

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |03:12 WIB
Heboh! Seorang Warga Dikejar Sosok Misterius di Dalam Hutan hingga Hilang 9 Hari
Seorang Warga Dikejar Sosok Misterius/Foto: MNC Portal
A
A
A

NIAS - Sebuah kejadian menghebohkan, warga Desa Botohaenga Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara (Sumut) bernama Suardin Lase sempat hilang misterius selama berhari-hari dan muncul tiba-tiba pada Selasa (13/2/2024) dini hari.

Dia mengaku dikejar-kejar sosok misterius di dalam hutan. Sebelumnya, Suardin Lase, telah berupaya dicari oleh keluarga dan warga bersama Basarnas Nias diberbagai lokasi. Mulai dengan menyusuri sungai terdekat hingga hutan namun tak ditemukan.

Namun pada malam hari, ia membuat kehebohan atas kemunculan dirinya dengan tiba-tiba di depan rumahnya pada malam hari.

Salah seorang warga, Onlihu Ndraha, mengatakan, bahwa Suardin Lase yang sempat dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian oleh Tim SAR telah muncul tiba-tiba pada Selasa (13/2).

”Malam ini tiba-tiba saja yang bersangkutan muncul dari hitam dan kembali ke rumah saudaranya di Desa Botohaenga (tepat depan rumahnya),”kata Onlihu Ndraha.

Warga yang mengetahui Suardin Lase telah kembali, mereka merasa kaget campur bahagia dan berbondong-bondong datang melihatnya.

Kepada warga, Suardin Lase bercerita bahwa selama sembilan hari, ia berada di hutan. Di hutan itu ia mengaku dikejar-kejar orang tak dikenal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement