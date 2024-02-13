Heboh! Seorang Warga Dikejar Sosok Misterius di Dalam Hutan hingga Hilang 9 Hari

NIAS - Sebuah kejadian menghebohkan, warga Desa Botohaenga Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara (Sumut) bernama Suardin Lase sempat hilang misterius selama berhari-hari dan muncul tiba-tiba pada Selasa (13/2/2024) dini hari.

Dia mengaku dikejar-kejar sosok misterius di dalam hutan. Sebelumnya, Suardin Lase, telah berupaya dicari oleh keluarga dan warga bersama Basarnas Nias diberbagai lokasi. Mulai dengan menyusuri sungai terdekat hingga hutan namun tak ditemukan.

Namun pada malam hari, ia membuat kehebohan atas kemunculan dirinya dengan tiba-tiba di depan rumahnya pada malam hari.

Salah seorang warga, Onlihu Ndraha, mengatakan, bahwa Suardin Lase yang sempat dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian oleh Tim SAR telah muncul tiba-tiba pada Selasa (13/2).

”Malam ini tiba-tiba saja yang bersangkutan muncul dari hitam dan kembali ke rumah saudaranya di Desa Botohaenga (tepat depan rumahnya),”kata Onlihu Ndraha.

Warga yang mengetahui Suardin Lase telah kembali, mereka merasa kaget campur bahagia dan berbondong-bondong datang melihatnya.

Kepada warga, Suardin Lase bercerita bahwa selama sembilan hari, ia berada di hutan. Di hutan itu ia mengaku dikejar-kejar orang tak dikenal.