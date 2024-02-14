Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Harapkan Petugas dan Saksi TPS Dapat Jaga Pemilu Tetap Bersih

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:06 WIB
Ganjar Harapkan Petugas dan Saksi TPS Dapat Jaga Pemilu Tetap Bersih
Ganjar Pranowo (Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta semua pihak yang terlibat dalam proses pemungutan suara agar dapat menjaga integritas.

"Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan," kata Ganjar di kediamannya di Perumahan Kalasan Residence Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Ganjar menilai, jika integritas para petugas dan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terjaga, maka semua pasangan calon (paslon) pasti dapat menerima, apapun hasilnya.

Pasangan Mahfud MD itu pun mengungkap bahwa pihaknya tidak mempunyai harapan terkait hasil quickcount.

"Kalau quickcountnya kita tunggu saja, yang penting yang dibutuhkan sebenarnya adalah integritas dari masing-masing, ya penyelenggaranya, nanti cara menghitungnya yang membuat quickcount. Ketika mereka berintegritas, saya yakin tiga pasangan ini pasti bisa menerima dengan baik," ucapnya.

Ganjar berharap, semua pihak dapat kembali ke jalan yang benar, mengingat hari ini merupakan hari penentuan untuk pemimpin lima tahun ke depan. Ia juga sempat menyinggung soal film dokumenter berjudul 'Dirty Vote'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement