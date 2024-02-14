Ganjar Harapkan Petugas dan Saksi TPS Dapat Jaga Pemilu Tetap Bersih

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta semua pihak yang terlibat dalam proses pemungutan suara agar dapat menjaga integritas.

"Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan," kata Ganjar di kediamannya di Perumahan Kalasan Residence Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Ganjar menilai, jika integritas para petugas dan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terjaga, maka semua pasangan calon (paslon) pasti dapat menerima, apapun hasilnya.

Pasangan Mahfud MD itu pun mengungkap bahwa pihaknya tidak mempunyai harapan terkait hasil quickcount.

"Kalau quickcountnya kita tunggu saja, yang penting yang dibutuhkan sebenarnya adalah integritas dari masing-masing, ya penyelenggaranya, nanti cara menghitungnya yang membuat quickcount. Ketika mereka berintegritas, saya yakin tiga pasangan ini pasti bisa menerima dengan baik," ucapnya.

Ganjar berharap, semua pihak dapat kembali ke jalan yang benar, mengingat hari ini merupakan hari penentuan untuk pemimpin lima tahun ke depan. Ia juga sempat menyinggung soal film dokumenter berjudul 'Dirty Vote'.