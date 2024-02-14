Ganjar : Pak Jokowi Saya Tebak Pasti Pilih Nomor 2

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak penasaran dengan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, Ganjar meyakini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya enggak lah masa penasaran. Enggak penasaran, Pak Jokowi saya tebak pasti milih nomor 2," kata Ganjar usai mencoblos di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Ganjar justru mengungkap bahwa pilihannya di Pemilu 2024, sesuai dengan pesan Jokowi beberapa waktu lalu, untuk memilih calon pemimpin yang berambut putih.

"Alhamdulillah lancar, udah sering latihan kok, berkali kali kan nyoblos terus udah, tiap 5 tahun," kata Ganjar.

"Aku cari, aku putar putar gitu, dulu kan pesannya Pak Jokowi yang rambut putih," sambungnya.