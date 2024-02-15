Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Heroik Anggota Polri Tugas di Wilayah Terpencil di Bone Bolango: Jalan Kaki 16 Jam Antar Logistik Pemilu

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:43 WIB
Kisah Heroik Anggota Polri Tugas di Wilayah Terpencil di Bone Bolango: Jalan Kaki 16 Jam Antar Logistik Pemilu
A
A
A

BONE BOLANGO – Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Rabu (14/2) menjadi perjuangan tersendiri bagi personel Polri. Salah satunya mereka yang bertugas di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango masuk wilayah Polda Gorontalo.

Salah satu personel yang mengantar logistik pemilu dan berjaga di sana harus berjalan kaki hingga 16 jam. Personel tersebut bernama Bripda Reflianto Ngabito, anggota Polres Bone Bolango Polda Gorontalo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo Kombes Pol Taufan Dirgantara, hari Kamis (15/2/2024) ini mengevakuasinya dari sana sebab personel tersebut jatuh sakit setelah melewati medan yang sulit di wilayah terpencil itu.

“Anggota berangkat ke sana 2 hari sebelumnya (sebelum Pemilu), bawa perlengkapan (logistik pemilu) bersama anggota TPS, jalan kaki dari Desa Tulabolo ke Pinogo, itu 16 jam berjalan kaki,” kata Kombes Taufan saat dihubungi MPI via telepon, Kamis (15/2/2024) siang.

Perjalanan bisa ditempuh berjalan kaki itu karena memang medan yang sulit dan juga kondisinya berlumpur sebab turun hujan. Biasanya memang bisa ditempuh bersepeda motor, tetapi karena penghujan kondisi jalanan ekstrim, akses ke sana dengan sepeda motor tidak bisa dilakukan. Lokasi itu juga masuk Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Informasi adanya anggota yang sakit sebab telah menempuh jalur ekstrim itu, sampai ke Kombes Taufan. Dia mengatakan, melihat berbagai pertimbangan evakuasi tidak dilakukan Rabu (14/2/2024) sebab kondisi anggota tersebut masih lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Pilpres 2024 Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186270//polri-Pn4e_large.jpg
5 Prosedur Polri Ubah Penanganan Demo, dari Tertib hingga Rusuh Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186261//prabowo-kGmR_large.jpg
Kapolri Ubah Cara Tangani Demonstran, Syahganda: Tunjukkan dengan Langkah Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186037//polri-HEor_large.jpg
Momen Kapolri, Irwasum hingga Dankor Brimob Bacakan Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186032//walhi-016p_large.jpg
Komisi Percepatan Reformasi Polri Didorong Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185801//olri_gencarkan_operasi_berantas_narkoba-1trA_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185748//reformasi_polri-xLPY_large.jpg
Jimly Targetkan Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement