Lewati Hutan dan Seberangi Selat, Petugas Kawal Hasil Rekapitulasi di Pulau Terluar

PEKANBARU - Proses penghitungan suara di tingkat TPS sudah selesai termasuk di pulau pulau terluar Provinsi Riau. Salah satunya adalah adalah proses pengawalan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Salah satu daerah terpencil adalah di Dusun Hutan Samak Desa Titi Akar. Petugas harus melintasi hutan dan selat untuk mengakut logistik Pemilu. Bahhkan jika jalan susah dilewati, logistik pemilu harus dipikul.

Kapolsek Rupat Utara Akp Cecep Sujapar mengatakan untuk pengawalan logistik dari TPS di wilayahnya ada 53 TPS. Untuk jumlah personilnya adalah 24 orang personil Polsek dan BKO Polres Bengkalis serta TNI dan Linmas.

"Kegiatan pengamanan Pemilu dimulai dari proses pemungutan suara di TPS dan pengawalan kembali logistik pemilu dari PPS ke gudang PPK Kecamatan Rupat Utara yang dilaksanakan pada hari ini," kata AKP Cecep Kamis 15 Februari 2024.

Dia mengatakan bahwa lokasi Rupat Utara merupakan daerah pulau terluar yang berdekatan dengan Negera Malaysia. Untuk pengangkutan di daerah terpencil menggunakan pompong dan kendaraan darat.

"Pendistribusian logistik Pemilu untuk TPS sangat rawan yang menyeberangi Selat Moring gunakan pompong (perahu) mendapat pengawalan ekstra oleh personil. Kemudian surat dna kotak suara itu dibawa lagi dengan cara memikul dan berjalan kaki membawa kotak suara karena sulitnya medan yang dilalui untuk dari ke TPS tersebut yakni seperti di TPS 6,7 dan 12 di Hutan Samak," imbuhnya.