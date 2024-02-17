Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Ajaran Sesat Taklim Makrifat, Serupakan Allah dengan Manusia!

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |04:52 WIB
5 Fakta Ajaran Sesat Taklim Makrifat, Serupakan Allah dengan Manusia!
A
A
A

MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel langsung bertindak setelah mendapatkan laporan adanya aliran yang menyimpang dan diduga sesat yang menamakan dirinya Kelomppk Taklim Makrifat.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. MUI Langsung Melakukan Kajian Begitu Viral

Sekretaris MUI Sulsel, Prof Muammar Bakry mengatakan, MUI Sulsel telah melakukan kajian atas dakwah pimpinan Taklim Makrifat di kanal YouTube.

Kajian tersebut dialkukan setelah Polrestabes Makassar meminta penilaian tentang ajaran yang didakwahkan atau diajarkan oleh tersangka Z di kanal YouTube.

"Setelah dilakukan pengkajian oleh MUI cabang Makassar dan Sulsel disidang komisi Fatwa. Ajaran kelompok ini, maka ditemukan ajaran tersebut sesat dan menyesatkan," ujarnya.

2. Aliran Taklim Makrifat Sesat

Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) ini menjelaskan beberapa poin ajaran Taklim Makrifat dianggap sesat dan menyesatkan.

3. Tak Hanya Sesat, Juga Berbahaya dan Menyimpang

Dia menduga kuat ajaran Taklim Makrifat menyimpang dan sangat berbahaya bagi aqidah dan syariat umat Islam.

"Pertama, dari YouTube atau kajian yang dilakukan itu menyalahi rukun islam, rukun iman. Kedua, mengingkari Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Mereka mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai rasul terakhir," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI sulsel Aliran sesat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829//dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370//forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185326//musyawarah_nasional_ke_11_mui-40OW_large.jpg
Formasi Baru MUI 2025–2030: Ma’ruf Amin dan Anwar Iskandar Kembali di Puncak Kepemimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245//mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902//hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement