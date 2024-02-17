5 Fakta Ajaran Sesat Taklim Makrifat, Serupakan Allah dengan Manusia!

MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel langsung bertindak setelah mendapatkan laporan adanya aliran yang menyimpang dan diduga sesat yang menamakan dirinya Kelomppk Taklim Makrifat.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. MUI Langsung Melakukan Kajian Begitu Viral

Sekretaris MUI Sulsel, Prof Muammar Bakry mengatakan, MUI Sulsel telah melakukan kajian atas dakwah pimpinan Taklim Makrifat di kanal YouTube.

Kajian tersebut dialkukan setelah Polrestabes Makassar meminta penilaian tentang ajaran yang didakwahkan atau diajarkan oleh tersangka Z di kanal YouTube.

"Setelah dilakukan pengkajian oleh MUI cabang Makassar dan Sulsel disidang komisi Fatwa. Ajaran kelompok ini, maka ditemukan ajaran tersebut sesat dan menyesatkan," ujarnya.

2. Aliran Taklim Makrifat Sesat

Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) ini menjelaskan beberapa poin ajaran Taklim Makrifat dianggap sesat dan menyesatkan.

3. Tak Hanya Sesat, Juga Berbahaya dan Menyimpang

Dia menduga kuat ajaran Taklim Makrifat menyimpang dan sangat berbahaya bagi aqidah dan syariat umat Islam.

"Pertama, dari YouTube atau kajian yang dilakukan itu menyalahi rukun islam, rukun iman. Kedua, mengingkari Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Mereka mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai rasul terakhir," tuturnya.