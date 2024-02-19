Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Pesawat Wings Air Ditembak KKB, Pilot Selamat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |06:06 WIB
4 Fakta Pesawat Wings Air Ditembak KKB, Pilot Selamat
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
YAHUKIMO - Pesawat Wings Air IW-1646 ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut, di mana sang pilot selamat:

1. Satu Prajurit TNI Terluka

Penembakan tersebut dilakukan di sisi kiri pesawat saat bersiap untuk mendarat dari Runway 25 menuju ujung kali Brasa sekira pukul 13.20 WIT.

Akibatnya, satu orang prajurit TNI menjadi korban luka akibat peristiwa tersebut. Korban bernama Pratu Ongen mengalami luka lecet akibat terkena pecahan dinding pesawat.

2. Ambil Langkah Cepat

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Tampubolon, memerintahkan Kaskogabwilhan III Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak beserta staf untuk mengambil langkah cepat terhadap insiden tersebut.

Selanjutnya, Asintel Brigjen TNI Nasrulloh Nasution berkomunikasi dengan kapten pilot pesawat dan melakukan upaya pengamanan lainnya.

“Kami telah berkomunikasi dengan kapten pilot untuk memberikan rasa aman, kita pastikan keamanan pilot dan pesawat selama di Bandara Dekai Yahukimo maupun saat pesawat akan take off dari Bandara Dekai menuju bandara Timika,” ujarnya kepada Okezone, Minggu (18/2/2024).

3. Buru Pelaku

Dikatakannya, pengamanan pesawat dan awaknya dengan mengerahkan Satgas Marinir, Satgas Kopasgat, Kodim 1715/ Yahukimo dan Polres Yahukimo di Bandara Nop Goliat Yahukimo Dekai.

Asops Brigjen TNI Aulia menyampaikan Aparat TNI Polri juga melakukan pengejaran dan penyisiran KKB ke sekitar wilayah Sungai Braza yang diduga sebagai lokasi penembakan pesawat tersebut.

“Saat ini pesawat Wings Air PK-JWT telah mendarat di Bandara Timika dengan aman dan disambut oleh Dansatgasud Letkol Pnb Hery dan Danlanud Yku Letkol Pnb Kamto Adi,” pungkasnya.

