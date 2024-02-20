Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berkas Dinyatakan Lengkap, Dua Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Segera Diseret ke Meja Hijau

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |14:12 WIB
Berkas Dinyatakan Lengkap, Dua Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Segera Diseret ke Meja Hijau
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyatakan, dua berkas perkara pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang milik tersangka Yosep dan M. Ramdanu alias Danu telah lengkap (P21) tertanggal 2 Februari 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, dua barang bukti tahap 2 telah diserahkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang pada Selasa 6 Februari 2024 lalu.

"Sudah diserahkan," ucap Nur, Selasa (20/2/2024).

Selain barang bukti, kedua tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari sejak 6 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Penahanan Yosep dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Lapas Subang dan tersangka Danu di Rutan Polda Jabar

Nur melanjutkan, untuk masuk ke dalam tahap sidang, perlu ada kelengkapan surat dakwaan dan administrasi dan hal tersebut saat ini telah diproses oleh JPU.

"Sementara tim JPU masih mempersiapkan surat dakwaan dan administrasi lain yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke PN, nanti saya infokan kalo sudah ada pelimpahan ke PN," tuturnya.

Polisi sendiri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mereka yakni M. Ramdanu (keponakan Tuti), Yosep Hidayah (suami Tuti), Mimin (istri kedua Yosep), Arighi Reksa Pratama (anak dari Mimin), dan Abi (anak dari Mimin).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390//alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382//pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343//penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186334//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro-w5XE_large.jpg
Sebulan Usai Buang Jasad Alvaro, Ayah Tiri Khawatir Sidik Jarinya Tertinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186313//alvaro_kiano-HWME_large.jpg
Polisi Ungkap Fakta Baru, Ayah Tiri Sempat Ingin Kubur Jasad Alvaro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement