INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kerupuk Melempem Award, Anugerah Warga Yogya untuk Bawaslu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |23:08 WIB
Kerupuk Melempem Award, Anugerah Warga Yogya untuk Bawaslu
Kerupuk Mlempem Award (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) akan memberikan "Krupuk Mlempem Award" kepada Bawaslu sebagai simbol kinerja Bawaslu yang melempem atas berbagai kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

Krupuk Mlempem Award akan diserahkan Kamis 22 Februari 2024 pukul 12.30 WIB. Diawali dengan prosesi arak-arakan massa dimeriahkan kelompok kesenian marching bleg dari lapangan Minggiran Mantrijeron Yogyakarta menuju kantor Bawaslu DIY Jalan DI Panjaitan No. 49 Yogyakarta.

Koordinator Lapangan GARDA, Arya Yuda menilai massifnya dugaan berbagai kecurangan Pemilu 2024 mewarnai perbincangan publik sepekan terakhir. Mulai dicoblosinya kertas suara untuk paslon capres/cawapres tertentu, maraknya politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi oknum aparat hingga penggelembungan penghitungan suara.

"Sistem rekapitulasi suara KPU Sirekap dituding bermasalah dan sengaja disetting untuk menggelembungkan paslon capres/cawapres tertentu," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).

Menurutnya, kepuasan publik terhadap pelaksanaan Pemilu kali ini sangat rendah. Suara-suara masyarakat untuk dilakukan Pemilu ulang bahkan penolakan hasil Pemilu, audit digital forensik terhadap sistem IT KPU, hingga dorongan hak angket di DPR RI pun menguat.

Kalangan gerakan mahasiswa bahkan lebih nyaring tuntutannya yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi.

Topik Artikel :
Pilpres 2024 Bawaslu Pemilu 2024
