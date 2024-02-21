Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Frustasi Ketagihan Judi Slot, Pria Ini Gantung Diri Tinggalkan Anak yang Sedang Dirawat di RS

Widori Agustino , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |02:30 WIB
Frustasi Ketagihan Judi Slot, Pria Ini Gantung Diri Tinggalkan Anak yang Sedang Dirawat di RS
A
A
A

BATURAJA - Yudi Aditya (31) warga Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, ditemukan tewas diduga gantung diri di rumah pribadinya di Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Ogan Komering Ulu (OKU), pada Selasa (20/2/2024).

Korban pertama kali ditemukan istrinya Dwi Listari (28) sudah tak beryawa tergantung di kamar pribadinya, sekitar pukul 11.30 wib.

Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni melalui Kasi Humas Polres OKU Iptu Holdon menceritakan kronologis kejadian ditemukannya pria diduga tewas gantung diri, setelah istrinya pulang ke rumah sekitar pukul 11.30 wib.

Hasil keterangan yang diperoleh dari keluarga korban tidak lain istrinya, polisi mendapati jika Istri korban sendiri pulang kerumah bertujuan untuk mengambil pakaian anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit umum Baturaja.

"Pada saat istri korban masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar pribadinya ditemukan suaminya dalam keadaan gantung diri," jelas Iptu Holdon.

Selanjutnya jelas Holdon melihat situasi tersebut istri korban langsung memanggil tetangganya untuk meminta bantuan menurunkan dan melepaskan ikatan pada leher korban.

"Jadi saat saat tim piket fungsi Polres OKU ke TKP yang lokasinya tak jauh dari Polres ikatan di leher korban sudah dilepas. Selanjunya kita evakuasi ke RSUD untuk dilakukan visum," terangnya.

Hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit RSUD Baturaja didapati adanya cairan sperma di kemaluannya.

Atas permintaan keluarga korban tidak dilakukan autopsi, korban sendiri langsung dibawa kerumah orang tuanya lorong Masjid Muslimin RT 14 RW 06 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187071//kepsek_smp_cilincing-7Gwo_large.jpg
Kepsek SMP di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032//mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162//judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306//yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement