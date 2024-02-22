Cerita Mang Iding Selamatkan Istrinya dari Terjangan Angin Puting Beliung di Bandung

BANDUNG - Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung diguncang oleh peristiwa alam yang mengejutkan pada Rabu 21 Februari 2024. Angin puting beliung dengan kekuatan dahsyatnya melanda kawasan tersebut, menghancurkan bangunan-bangunan dan beberapa kios warung.

Bahkan pada saat terjadinya angin puting beliung ini beberapa warga sempat terjebak ditengah warung atau kios yang mereka tempati.

Salah satu pemilik warung nasi Ibu Tuti, Iding Sadili (56) menceritakan bagaimana dirinya melewati terjangan angin puting beliung yang menyapu warungnya. Iding menjelaskan, jika pada saat kejadian dirinya sedang bersama istrinya menjaga warung.

"Kejadiannya itu jam 4 sore kebetulan saya bersama istri sedang berada di warung," ujar Iding saat ditemui di warungnya, Kamis (22/2/2024).

Iding menambahkan, pada saat itu tiba-tiba beberapa orang berteriak dijalan karena adanya angin puting beliung. Terlihat beberapa pohon yang berada di pembatas jalan pun ikut terbawa. Sontak dirinya pun bersama istri berusaha untuk menyelematkan dirinya dan istrinya.

"Saya lagi di dalam warung saya sama istri. Saya melindungi istri dengan telungkup di pinggir kulkas. Secara gak sadar beberapa detik bangunan udah pada hilang," ungkapnya sambil membersihkan puing-puing bangunan warung.

Dirinya pun panik pada saat terjadinya angin puting beliung karena panik dan angin begitu kencangnya.

"Saya panik gak bisa keluar. Melihat angin kencang sekali," jelasnya.