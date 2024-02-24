Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pencoblosan Ulang di DIY, Tingkat Kehadiran Pemilih Lebih Rendah Dibanding Sebelumnya

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:13 WIB
Pencoblosan Ulang di DIY, Tingkat Kehadiran Pemilih Lebih Rendah Dibanding Sebelumnya
A
A
A

YOGYAKARTA - Tingkat kehadiran pemilih dalam pemungutan suara ulang di Yogyakarta Mengalami penurunan dibanding dengan saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 yang kemarin. Berbagai alasan menjadi penyebab turunnya tingkat kehadiran salah satunya adalah karena bekerja

Komisioner KPU DIY, Surani mengungkapkan hari ini, KPU DIY mencatat ada 21 TPS yang menyelenggarakan PSU dan PSL. Di Kabupaten Sleman ada 8 TPS yang melaksanakan PSU, 2 TPS melakukan PSU dan PSL serta 3 TPS yang PSL. Di Bantul ada 5 TPS melakukan PSU dan Kota Yogyakarta ada 3 TPS melaksanakan PSU.

"Saya kebagian memantau 3 TPS di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Surani mengatakan dari 3 TPS yang dia pantau pelaksanaan PSU nya, semuanya berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan PSU kali ini kecuali memang tingkat kehadiran pemilih yang mengalami penurunan.

Dari catatan sementara yang dia miliki tingkat kehadiran para pemilih dalam PSU kali ini memang jauh menurun karena hanya mencapai 57% dari total DPT yang tercantum. Padahal sebenarnya KPU berharap agar tingkat partisipasi pemilih bisa 100%.

"Ya target kita minimal sama dengan kehadiran pada pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 yang lalu,"tambahnya.

Sebenarnya pihak KPU sudah berusaha agar para pemilih bisa hadir menggunakan hak pilihnya pada PSU kali ini. Salah satunya adalah dengan memilih hari Sabtu karena merupakan hari libur sehingga harapannya lebih banyak yang memilih.

Namun ternyata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum sesuai harapan. Karena sebagian alasannya mereka masih bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Namun Surani Tetap berharap agar partisipasi pemilih tetap tinggi.

"Ya kita sudah berusaha maksimal. Salah satunya memilih hari Sabtu karena hari libur,"tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 PSU yogyakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930//kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/470/3172491//mnc_tourism-1Ple_large.jpg
Apartemen Strategis dan Terjangkau di Jogja? NexCity Hadirkan Solusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement