HOME NEWS NEWS

Form C Partai Perindo Ditutupi, Sekjen Ahmad Rofiq: Sirekap Harus Segera Diaudit!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |11:42 WIB
Form C Partai Perindo Ditutupi, Sekjen Ahmad Rofiq: Sirekap Harus Segera Diaudit!
Form C Partai Perindo ditutupi (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan aplikasi sistem rekapitulasi (Sirekap) meski diaudit segera oleh lembaga independen. Hal itu menyikapi hasil sementara form C1 atau C hasil Pemilu 2024 di Sirekap yang berubah-ubah.

"Sirekap harus diaudit, dan yang mengaudit dari lembaga independen agar publik juga bisa melihat akar persoalannya yang sesungguhnya. Ini sifatnya segera," kata Rofiq kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).

 BACA JUGA:

Rofiq juga menyoroti perihal C hasil yang sangat tidak transparan, masih banyak yang kosong di TPS dan upaya perbaikan juga tidak optimal.

"Maka ini membuat situasi semakin mencurigakan dan mendatangkan spekulasi atas permainan yang disengaja agar partai tidak menemukan informasi secara benar," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Keagamaan DPP sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo, Abdul Khaliq mengungkap suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 hilang.

Hal itu menurutnya sangat mengacaukan dan menyesatkan.

Halaman:
1 2
      
