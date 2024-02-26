Heboh! Mayat Terbalut Plastik Ditemukan Mengapung di Bendungan PLTA Kerinci

KERINCI - Sesosok mayat mengapung ditemukan di bendungan PLTA Batang Merangin, Jambi pada Senin (26/2/2024), pukul 09.00 WIB.

Mayat berjenis kelamin laki-laki itu terlentang tengah air bendungan dengan kondisi tubuh sudah dibalut plastik hitam.

Kapolsek Batang Merangin, Iptu Julisman membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Julisman mengatakan, mayat tersebut belum diketahui pasti identitasnya.

"Iya penemuan mayat dengan jenis kelamin laki-laki ditemukan di dam PLTA Kerinci di Dusun Bedeng IV Desa Batang Merangin," kata Julisman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika jasad korban sudah dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat. "Korban sudah kita evakuasi. Jika ada warga yang kehilangan anggota keluarganya bisa menghubungi polsek Batang Merangin," pungkasnya.

(Awaludin)