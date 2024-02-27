Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

4 Fakta Pria Palembang Berilmu 'Tekbal' Tewas Ditusuk Pisau yang Ditancap ke Tanah

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |05:01 WIB
4 Fakta Pria Palembang Berilmu 'Tekbal' Tewas Ditusuk Pisau yang Ditancap ke Tanah
Illustrasi (foto: dok freepik)
ADIOS PRATAMA (38), tewas bersimbah darah usai ditusuk menggunakan pisau tajam yang ditancapkan ke tanah oleh Imam Basri (25), di daerag Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.

Keributan itu berawal dari masalah sepele yakni pecahan batu. Berikut sejumlah faktanya:

1. Polisi Tangkap Dua Pelaku

Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Angga Kurniawan mengatakan, pelaku pembunuhan Adios berhasil ditangkap yakni Imam Basri (25) dan Marhan (25), dua pemuda asal Kertapati Palembang.

2. Gegara Pecahan Batu

 

Aksi pembunuhan itu terjadi karena korban Adios meletakan pecahan batu di depan rumah Imam.

"Pelaku Imam sempat memprotes tindakan korban yang meletakan batu hingga membuat aksesoris jalan tertutup, namun korban justru membalas protes hingga berujung cekcok mulut," ujar Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Angga Kurniawan, Senin 26 Februari 2024.

Merasa kesal dengan korban, lanjut Angga, pelaku Imam kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang. Keributan keduanya ternyata didengar tetangga pelaku yang ikut membantu mengeroyok korban.

"Meski dikeroyok dengan senjata tajam, korban yang diduga memiliki ilmu kebal ternyata tidak mengalami luka saat dikeroyok," jelasnya.

