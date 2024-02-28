Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Otniel Giban, Pecatan Prajurit TNI yang Ditembak Mati Mairnir

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |05:09 WIB
4 Fakta Otniel Giban, Pecatan Prajurit TNI yang Ditembak Mati Mairnir
OTNIEL Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Ndugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge.

Dia dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil.

Berikiut sejumlah fakta terkait Otniel Giban:

1. Mantan Prajurit TNI

Polres Yahukimo memasukan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Agustus 2022.

Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili (Yonif 756/WMS).

Mantan anggota Kompi-C Yonif 756/WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2 V1, saat melaksanakan tugas jaga.

2. Tewas di Tangan Marinir

Kasatgas Damai Cartenz (DC) Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki, jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari 2024, di Kali Brasa, Dekai.

“Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber,” kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu.

Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalyon Infanteri 7/Anggarakasa Jaladhi Brani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air.

