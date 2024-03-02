Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cekik dan Dorong Ibu Kandung Hingga Memar, Pria di Lampung Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |19:10 WIB
Cekik dan Dorong Ibu Kandung Hingga Memar, Pria di Lampung Ditangkap Polisi
A
A
A

METRO - Seorang pria berinisial AS (19) warga Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ditangkap lantaran tega mencekik ibu kandungnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jalan Almsyah RPM, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Kamis (29/2/2024).

"Jadi perbuatan penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu ibu kandungnya sendiri dengan cara mencekik leher koban menggunakan tangan kiri, kemudian di dorong hingga terjatuh, lalu pelaku mencekik lagi," ujar Rosali saat dikonfirmasi, Sabtu (2/3/2024).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar pada bagian leher dan dibawa ke RSU Ahmad Yani Kota Metro serta melaporkan kejadian ke Polres Metro.

Laporan penganiayaan itu tertuang dalam LP/ B/74/III/2024/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG, tertanggal 01 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
lampung penganiayaan
