Kereta Sri Lelawangsa Hantam Grandmax di Jalur Binjai-Medan, 2 Orang Terluka

MEDAN - Kereta Api (KA) Sri Lelawangsa (U81) relasi Binjai-Medan menabrak satu unit mobil Daihatsu Grandmax di KM 13+600 jalur perlintasan tidak terjaga antara Stasiun Binjai dan Stasiun Medan, Minggu (3/3/2024).

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I-Sumatera Utara, Anwar Solikhin, mengatakan akibat insiden itu, sebanyak 2 orang penumpang mobil Grandmax harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Sementara untuk petugas dan penumpang KA Sri Lelawangsa dalam kondisi aman.

"Iya ada dua orang yang luka berat. Kejadiannya pukul 04.59 WIB pagi tadi," kata Anwar.

PT KAI kata Anwar, sangat menyayangkan adanya insiden tersebut. Apalagi, insiden itu sempat membuat perjalanan kereta terlambat untuk waktu yang cukup lama.

Anwar pun mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat akan melintas di perlintasan sebidang dengan mengurangi kecepatan dan memperhatikan ke arah jalur kereta sebelum melintas.

"PT KAI memohon maaf atas gangguan perjalanan KA Sri Lelawangsa akibat insiden itu, sehingga KA mengalami keterlambatan hingga 117 menit. Untuk saat ini, jalur tersebut sudah normal untuk dilalui," ujarnya.

(Arief Setyadi )