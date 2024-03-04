Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Tempur Israel Lancarkan 50 Serangan Udara di Gaza, 30 Warga Palestina Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |07:06 WIB
Pesawat Tempur Israel Lancarkan 50 Serangan Udara di Gaza, 30 Warga Palestina Tewas
Serangan udara Israel tewaskan 30 warga Palestina di Jalur Gaza (Foto: Xinhua)
A
A
A

GAZA - Sedikitnya 30 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel semalam di Jalur Gaza.

Sumber keamanan dan medis Palestina pada Minggu (3/3/2024) mengatakan kepada Xinhua bahwa pesawat tempur Israel melancarkan lebih dari 50 serangan tadi malam di Gaza, menargetkan rumah, lahan pertanian, dan lokasi militer di kota Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, dan Jabalia.

Sumber medis setempat mengatakan enam belas warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah yang dihuni di lingkungan Al-Salam di Rafah, Gaza selatan.

Pesawat Israel mengebom sebuah rumah di lingkungan Al-Saftawi, utara Kota Gaza, menewaskan empat warga Palestina dan melukai beberapa lainnya, menurut sumber dan saksi mata setempat.

Di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sebuah rumah berpenghuni di dekat sekolah UNRWA yang menampung para pengungsi.

Militer Israel mengatakan tiga tentaranya tewas pada Sabtu (2/3/2024) di kota Khan Younis, selatan Jalur Gaza.

Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat pada Sabtu (2/3/2024) bahwa anggotanya meledakkan sebuah rumah yang sebelumnya dijadikan jebakan dengan dua perangkat anti-personil milik pasukan Israel.

Mereka mengatakan tentara Israel tewas dan terluka di daerah Al-Satar, sebelah utara kota Khan Younis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement