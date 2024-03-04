Ledakan di Mako Brimob Surabaya, Gedung dan 1 Unit Mobil Berisi Alat Penjinak Bom Rusak

SURABAYA - Ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya, tepatnya di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jawa Timur (Jatim) Jalan Raya Gresik Nomor 39 Surabaya pada Senin (4/3/2024) menyebabkan beberapa bagian gedung mengalami kerusakan.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto melaporkan, selain kerusakan gedung, ledakan yang terjadi pada pukul 10.19 WIB ini juga menyebabkan 1 unit mobil rusak.

"Akibat ledakan ini beberapa bagian gedung, tempat penyimpanan bahan peledak ini mengalami kerusakan termasuk 1 unit mobil juga mengalami kerusakan," ucap Imam.

BACA JUGA: Ledakan di Mako Brimob Surabaya Diduga Berasal dari Sisa Bahan Peledak

Imam menyebut, mobil tersebut merupakan mobil berisi peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom.

"Mobil ini berisi bahan alat-alat atau peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)