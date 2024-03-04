SURABAYA - Ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya, tepatnya di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jawa Timur (Jatim) Jalan Raya Gresik Nomor 39 Surabaya pada Senin (4/3/2024) menyebabkan beberapa bagian gedung mengalami kerusakan.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto melaporkan, selain kerusakan gedung, ledakan yang terjadi pada pukul 10.19 WIB ini juga menyebabkan 1 unit mobil rusak.
"Akibat ledakan ini beberapa bagian gedung, tempat penyimpanan bahan peledak ini mengalami kerusakan termasuk 1 unit mobil juga mengalami kerusakan," ucap Imam.
Imam menyebut, mobil tersebut merupakan mobil berisi peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom.
"Mobil ini berisi bahan alat-alat atau peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom," ungkapnya.
(Angkasa Yudhistira)