HOME NEWS JATIM

Ledakan di Mako Brimob Surabaya, Gedung dan 1 Unit Mobil Berisi Alat Penjinak Bom Rusak

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:29 WIB
Ledakan di Mako Brimob Surabaya, Gedung dan 1 Unit Mobil Berisi Alat Penjinak Bom Rusak
Ledakan di Mako Brimob Surabaya (Foto : iNews)
A
A
A

SURABAYA - Ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya, tepatnya di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jawa Timur (Jatim) Jalan Raya Gresik Nomor 39 Surabaya pada Senin (4/3/2024) menyebabkan beberapa bagian gedung mengalami kerusakan.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto melaporkan, selain kerusakan gedung, ledakan yang terjadi pada pukul 10.19 WIB ini juga menyebabkan 1 unit mobil rusak.

"Akibat ledakan ini beberapa bagian gedung, tempat penyimpanan bahan peledak ini mengalami kerusakan termasuk 1 unit mobil juga mengalami kerusakan," ucap Imam.

Imam menyebut, mobil tersebut merupakan mobil berisi peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom.

"Mobil ini berisi bahan alat-alat atau peralatan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penjinakan bom," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
