Dua Personel Dilarikan ke RS Bhayangkara, Diduga Korban Ledakan di Mako Brimob Surabaya

SURABAYA - Sebanyak dua orang diduga menjadi korban ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya atau tepatnya di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jawa Timur, Jalan Raya Gresik Nomor 39 Surabaya pada Senin (4/3/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban tersebut diduga merupakan personel Brimob.

Kedua korban ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan dua mobil ambulan yang berbeda.

Satu personel dibawa menggunakan ambulan Brimob berwarna hitam. Sedangkan satu korban lagi dibawa menggunakan ambulan Polres Tanjung Barat Surabaya.

Meski begitu, masih belum diketahui identitas serta jabatan kedua korban tersebut di Mako Brimob.

Sementara itu, berdasarkan pantaun langsung di kawasan IGD Rumah Sakit Bhayangkara, tampak belum adanya penjagaan dari pihak kepolisian.

(Fakhrizal Fakhri )