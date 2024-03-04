Ledakan di Mako Brimob Surabaya, Kapolda Jatim: Murni Kecelakaan

SURABAYA - Ledakan keras terjadi di gudang Brimob Polda Jawa Timur (Jatim) di Jalan Raya Gresik Nomor 39, Surabaya. Selain gudang, ledakan yang diduga berasal dari mortir itu merusak kantor dan sebuah mobil di sekitar lokasi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, menyebut ledakan tersebut kategori low eksplosif.

"Ledakan ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa," katanya.

Diketahui ledakan keras di Markas Satuan Brimob Polda Jatim terjadi pada Senin siang sekitar pukul 10.43 WIB. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan ledakan berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal.

"Rencananya akan di disposal minggu ini. Saat ini masih dilakukan olah TKP," ujar Dirmanto.

(Qur'anul Hidayat)