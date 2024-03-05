DPD Perindo Jakpus Keluhkan Adanya Dugaan Penggelembungan Suara

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Pahala Sianturi menyampaikan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dalam rekapitulasi dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga di tingkat kota.

Ia mengatakan bahwa Pemilu 2024 kali ini masih memiliki kekurangan karena banyaknya kejanggalan terutama dalam rekapitulasi perolehan suara yang cenderung tidak adil.

Pahala menyampaikan bahwa hal tersebut saat dirinya tengah memantau rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024).

"Saya sengaja hadir untuk memantau pleno terbuka KPU yang memasuki hari terakhir rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali sanggahan-sanggahan dari beberapa partai," ujar Pahala saat ditemui di lokasi.

Pahala mengatakan bahwa banyaknya sanggahan dari saksi partai politik lainnya, ia kuat menduga adanya penggelembungan suara yang terjadi pada perolehan rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat.

"Menurut saksi kami pula dari Partai Perindo, terjadi sanggahan-sanggahan dari beberapa partai lainnya. Yang mana, bisa dipastikan adanya penggelembungan data, bisa dipastikan," ujarnya.