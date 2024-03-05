Menteri Houthi Tegaskan Kapal yang Masuki Perairan Yaman Harus Kantongi Izin

KAIRO - Menteri Telekomunikasi Houthi Misfer Al-Numair pada Senin (4/3/2024) menegaskan kapal harus mendapatkan izin dari Otoritas Urusan Maritim yang dikuasai Houthi Yaman sebelum memasuki perairan Yaman.

“(Kami) siap membantu permintaan izin dan mengidentifikasi kapal-kapal milik Angkatan Laut Yaman, dan kami mengonfirmasi hal ini karena mengkhawatirkan keselamatan mereka,” kata Al-Numair kepada Al Masirah TV, outlet berita televisi utama yang dijalankan oleh gerakan Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman.

Seperti diketahui, militan Houthi telah berulang kali meluncurkan drone dan rudal terhadap pelayaran komersial internasional di Teluk Aden sejak pertengahan November 2023, dengan mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai solidaritas dengan warga Palestina terhadap serangan Israel di Gaza.

Serangan yang terjadi hampir setiap hari ini telah memaksa perusahaan-perusahaan melakukan pengalihan yang panjang dan mahal di sekitar Afrika bagian selatan, dan memicu kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah secara lebih luas. Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah mengebom sasaran-sasaran Houthi sebagai tanggapannya.

Wilayah perairan yang terkena dampak perintah Yaman terbentang separuh hingga Selat Bab al-Mandab selebar 20 km (12 mil), muara sempit Laut Merah yang dilalui oleh sekitar 15% lalu lintas pelayaran dunia dalam perjalanannya ke Yaman. atau dari Terusan Suez.

Dalam kondisi normal, lebih dari seperempat kargo peti kemas global, termasuk pakaian jadi, peralatan rumah tangga, suku cadang mobil, bahan kimia, dan produk pertanian seperti kopi dipindahkan melalui Terusan Suez.

Mantan Menteri Pertahanan AS Robert Gates mengatakan ada alasan kuat untuk meragukan bahwa kelompok Houthi yang merupakan sekutu Iran akan menghentikan serangan mereka terhadap kapal jika gencatan senjata mengakhiri operasi militer besar Israel di Gaza.