Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Haiti Memanas, Warga Hidup dalam Kondisi Serba Kesusahan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:30 WIB
Haiti Memanas, Warga Hidup dalam Kondisi Serba Kesusahan
Warga Haiti hidup serba kesusahan akibat kerusuhan dan kekerasan yang terus memanas (Foto: Reuters)
A
A
A

HAITI – Kondisi Haiti yang terus bergejolak dan memanas membuat warga hidup serba kesusahan. Penduduk ibu kota sebagian besar tinggal di rumah pada Senin (4/3/2024) dan hanya sedikit orang yang keluar untuk mendapatkan air minum atau makanan.

Kantor berita AFP melaporkan, berbicara dari Haiti, Serge Dalexis dari Komite Penyelamatan Internasional mengatakan masyarakat sangat sulit mengakses layanan dasar seperti layanan kesehatan, makanan dan air.

“Sekarang ada kekurangan segalanya di Port-au-Prince,” kata Dalexis, seraya menambahkan bahwa penembakan dilaporkan terjadi di banyak wilayah di kota tersebut.

Diperkirakan 15.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka selama beberapa minggu terakhir akibat kekerasan tersebut.

Seperti diketahui, kerusuhan terus terjadi di Haiti sejak Februari lalu.

Geng-geng bersenjata, yang menggunakan senjata yang diselundupkan dari AS, telah menguasai sekitar 80% ibu kota dalam beberapa tahun terakhir.

Pemimpin geng yang dikenal sebagai Barbecue telah menyerukan pemecatan Perdana Menteri (PM) Ariel sejak dilantik sebagai penerus Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021.

Dalam sebuah video yang diposting di media sosial, Barbecue pekan lalu menyatakan bahwa tujuan pertama perjuangan mereka adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak berkuasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025864/terlibat-pencucian-uang-pengadilan-as-jatuhkan-hukuman-penjara-35-tahun-ke-mantan-pemimpin-geng-haiti-AiubcCgK6j.jpg
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989885/nasib-anak-anak-haiti-terjebak-dalam-kekerasan-geng-kriminal-yang-brutal-direkrut-hingga-dibunuh-jika-kabur-X7AZyprjs9.jpg
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989602/500-kelompok-ham-desak-as-stop-deportasi-warga-haiti-yang-kabur-dari-perang-geng-kriminal-R7va4jqc5X.jpg
500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989326/senjata-dari-as-mengalir-deras-ke-ibu-kota-haiti-picu-peningkatan-kekerasan-KBdhE0TpQr.jpg
Senjata dari AS Mengalir Deras ke Ibu Kota Haiti, Picu Peningkatan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984810/kekerasan-di-haiti-kian-memanas-as-umumkan-penerbangan-lewat-pesawat-charter-untuk-warganya-yang-terdampar-wYoQquoFzg.jpg
Kekerasan di Haiti Kian Memanas, AS Umumkan Penerbangan Lewat Pesawat Charter untuk Warganya yang Terdampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983062/ibu-kota-haiti-tetap-tenang-hingga-hari-ke-2-usai-pm-henry-mundur-akibat-kekerasan-geng-kriminal-as-awasi-transisi-pemerintahan-Db2fL723De.jpg
Ibu Kota Haiti Tetap Tenang hingga Hari ke-2 Usai PM Henry Mundur Akibat Kekerasan Geng, AS Awasi Transisi Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement