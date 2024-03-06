Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tiga Napiter di Lapas Kediri Ikrar Setia Pada NKRI

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |02:04 WIB
Tiga Napiter di Lapas Kediri Ikrar Setia Pada NKRI
A
A
A

SURABAYA - Sebanyak tiga orang narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas Kelas IIA Kediri, Selasa (05/03), mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tiga napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI yaitu W (Pidana 3 tahun 6 bulan mantan Ansharut Daulah (JAD), AS (Pidana 3 tahun mantan Jamaah Islamiyah (JI) dan HS (Pidana 5 tahun mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Asep Sutandar menyampaikan terimakasih kepada jajarannya di Lapas Kediri serta seluruh instansi terkait seperti BNPT, TNI, Polri, Kemenag dan Pemerintah Kota maupun Daerah.

Dengan adanya ikrar tersebut, lanjut dia, artinya telah terjalin kolaborasi dan sinergitas yang baik antara jajarannya dengan pihak eksternal. “Terimakasih untuk dedikasinya karena ini adalah tugas yang sangat mulia dalam membina WBP sehingga mengikrarkan diri setia pada NKRI,” katanya, Selasa (5/3/2024).

Pihaknya berpesan agar napiter yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian. “Jaga dan ikuti seluruh tata tertib di Lapas dengan baik,” tegasnya.

Selain itu Asep juga meminta agar menjadi insan yang memiliki sikap saling menerima, menghargai serta menciptakan suasana yang kondusif antar masing-masing umat beragama dengan tujuan untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. “Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa mari kita mendukung toleransi beragama di masyarakat,” urainya.

Plt. Kepala Lapas Kediri, Budi Ruswanto menyampaikan, pihaknya memberikan pembinaan khusus kepada narapidana teroris serta menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga hasilnya bisa maksimal. "Alhamdulillah, dalam membina narapidana terorisme perjalanannya lancar dan juga kooperatif," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518//terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310//densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement