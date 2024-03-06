Camat Pemulutan Barat Dipecat Usai Mesum dengan Pegawai di Ruang Kerja

Viral camat mesum dengan pegawai di ruang kerja (Foto: tangkapan layar)

PALEMBANG - Bupati Ogan Ilir (OI) Panca Wijaya Akbar bergerak cepat atas viralnya camat bawahannya yang berbuat mesum di ruang kerjanya, dengan langsung mencopot jabatan Camat Pemulutan Barat Abu Rahmi Amir, Kamis (6/3/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) OI, Muhsin Abdullah mengatakan, hasil penyelidikan sementara oleh Inspektorat sudah disampaikan kepada Bupati OI pada hari, Selasa (5/4/2024). Camat tersebut dipastikan dicopot dari posisinya.

"Atas perintah Bupati, Camat tersebut di-stafkan. SK-nya dicabut dan akan digantikan Plt. Tadi saya sudah paraf SK-nya dan Bupati juga akan meneken, besok sudah sudah berlaku," katanya.

BACA JUGA: Viral Oknum Camat di Ogan Ilir Berbuat Mesum dengan ASN

Ditegaskan Muhsin, pencopotan dilakukan karena Bupati OI menilai apa yang dilakukan Camat di dalam video itu telah mengarah ke indikasi perbuatan mesum.

"Pak Bupati berani mengambil keputusan itu karena sudah mengarah ke indikasi tersebut. Menurut beliau, hal itu sudah nampak jelas (mesum)," jelasnya.

BACA JUGA: Viral Oknum Camat Bermesum dengan ASN di Ruang Kerja

Pihaknya, saat ini masih menunggu laporan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat secara keseluruhan. Termasuk informasi soal pegawai perempuan dan staf pria yang ada dalam video tersebut.

"Kita belum tahu karena masih didalami Inspektorat, data-datanya masih dikumpulkan. Termasuk pegawai perempuan dan staf pria yang disebutkan oleh Camat," jelasnya.