Banjir Bandang di Madina, Satu Orang Tewas Hanyut Terbawa Arus

MADINA - Hujan lebat mengguyur Desa Aek Garingging, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut), akibatkan satu orang tewas.

Kejadian hujan lebat itu terjadi pada hari Kamis (7/3/2024) sore hingga malam, membuat seorang warga hanyut terbawa arus sungai Aek Sinakakok.

Menurut keterangan warga, korban pertama kali ditemukan oleh masyarakat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopincam) Lingga Bayu saat memantau dan mencari keberadaan korban.

“Korban ditemukan Jumat (8/3/2024) sekira pukul 9.00 WIB tersangkut di batang kayu di pinggir sungai Aek Sinakakok," ujar Sudirmin Lubis (45) warga Lingga Bayu.

Korban yang hanyut terbawa arus sungai Aek Sinakakok diketahui Rahuddin Harahap (80) warga Desa Aek Garingging, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina Sumut.

Diceritakan warga setempat, korban sebelumnya berangkat dari rumah menuju sungai sekira pukul 22.00 WIB untuk mengikat perahu sampan milik RH karena debit air sungai makin tinggi.

“Korban diduga terpeleset saat mengikat sampan milik korban dan mengakibatkan dirinya terbawa arus hingga ke hilir sungai Aek sinakakok," sambungnya.