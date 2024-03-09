Tiga Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Pandeglang Terendam Banjir

PANDEGLANG - Ratusan rumah di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terendam banjir, Sabtu (9/3/2024). Penyebabnya luapan sungai Cilemer, Cimoyan dan Cikadueun.

Kepala Desa Idaman, Ilman mengatakan, banjir mulai merendam rumah warga pada Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB. Hujan dengan intensitas tinggi membuat tiga sungai yang mengepung desa Idaman meluap dan merendam pemukiman warga.

"Kemarin ketinggian rendaman air sekira 40 centimeter, dan hari ini naik hingga satu meter. Jumlah rumah warga terendam sebanyak 100 rumah dan yang tergenang 275 rumah," kata Ilman saat dihubungi.

Kata Ilman, di desanya hanya satu kampung yang tersisa tidak terendam banjir, adalah Kampung Tongkol. Sedangkan kampung lainnya terendam dengan ketinggian air bervariasi.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan banjir melanda beberapa wilayah Kabupaten Pandeglang sedari Jumat (8/3/2024). Pihak BPBD telah melakukan evakuasi juga distribusi logistik.

"Perahu karet juga disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak banjir," kata Nana.

(Awaludin)